إسبانيا – حسم المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مستقبل اللاعب الوليزي غاريث بيل من البقاء مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، “بيل؟ سيبقى، ونفكر في كل لاعب لدينا بشكل إيجابي، علينا أن نركز في الموسم، ولا شيء أكثر من ذلك”.

وأضاف، “طوال اللقاء كان الأداء جيدا جدا، وأقدر جهد الجميع.. الدور الدفاعي لفينيسيوس وغاريث بيل كان مهما، كما حدث لاحقا مع لوكاس فاسكيز وإيسكو، ونعرف ما يمكننا فعله”.

وشارك غاريث بيل في فوز ريال مدريد على سلتا فيغو بثلاثية مقابل هدف في أول مباراة للفريق الملكي بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وواصل زيدان: “إصابة هازارد حظ سيئ بالنسبة لنا، لكنها لم تغير فكرتنا بخصوص بيل في هذه المباراة.. وسواء بيل أو خاميس، كل اللاعبين الموجودين هنا سيدافعون عن هذا القميص”.

وكان زيدان علق قبل ذلك على عدم مشاركة غاريث بيل في إحدى المباريات التحضيرية للفريق، بقوله: “بيل لم يشارك لأن النادي (ريال مدريد) يعمل على رحيله الآن،. لهذا لم نشركه في المباراة، وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة”.