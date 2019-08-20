بوركينا فاسو – أعلن الجيش في بوركينا فاسو، الثلاثاء، مقتل 10 من جنوده على الأقل، في هجوم مسلح شمالي البلاد قرب الحدود مع مالي.

وأفاد بيان صادر عن الجيش أن الهجوم وقع أمس الإثنين، بولاية سوم قرب الحدود مع مالي، وأسفر إلى جانب القتلى عن إصابة عدة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح أن الجيش أطلق “عملية برية وجوية ردا على الهجوم”.

ومنذ 2015، تتعرض بوركينا فاسو لهجمات إرهابية كانت تتمركز في السابق شمالي البلاد ومنطقة الساحل، لكنها فيما بعد انتشرت غرب ووسط البلاد.

وحتى الساعة، لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

الأناضول