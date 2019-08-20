الولايات المتحدة – اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سماح سلطات جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية “أدريان دريا-1” (“غريس-1” سابقا) التي كانت محتجزة لديها بالمغادرة، أمر مؤسف.

وقال بومبيو في تصريحات لمحطة “فوكس نيوز” التلفزيونية أمس الاثنين: “من المؤسف حدوث ذلك”.

وأضاف أن إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على “المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية”.

وكانت واشنطن قد طلبت من جبل طارق الإبقاء على احتجاز السفينة، لكن حكومة هذا الإقليم البريطاني ذي الحكم الذاتي قالت إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك وأعتقت الناقلة.

المصدر: “رويترز”