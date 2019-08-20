فيينا – خفض تحالف (أوبك+)، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، إنتاج النفط بنسبة 159 بالمئة في يوليو/تموز 2019.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، عن مصدر في اللجنة الفنية لـ(أوبك+)، لم تذكر اسمه، الثلاثاء: “بلغت نسبة الامتثال للاتفاق 159 بالمئة في يوليو 2019”.

وأضاف المصدر أنه في الوقت نفسه امتثلت دول “أوبك” للاتفاقية بنسبة 156 بالمئة والدول غير الأعضاء بها بنسبة 166 بالمئة خلال الشهر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن تحالف (أوبك+) خفض الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا بدلا من 1.2 مليون برميل يوميا.

وخفضت “أوبك” إنتاجها من النفط الخام بمقدار 246 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 29.61 مليون برميل يوميا.

وفي 3 يوليو/تموز الماضي، وافق التحالف على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الذي بدأ مطلع 2019 إلى نهاية الربع الأول من 2020.

وتعهدت روسيا بموجب الاتفاق، بخفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا والسعودية بمقدار 322 ألف برميل يوميا.

وحديثا، خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2019، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الأسواق.

وقالت الوكالة ومقرها باريس، في تقرير الأسبوع الماضي، إنها تتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2019 و1.3 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.