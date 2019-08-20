بروكسل – تراجع معدل إنتاج قطاع البناء بمنطقة الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، في يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بالشهر السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الثلاثاء، إن معدل الإنتاج في قطاع البناء بمنطقة اليورو (19 دولة)، ظل ثابتا دون تغيير في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وفي مايو/ أيار 2019، انخفض إنتاج البناء 0.5 بالمئة في منطقة اليورو و0.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي، زاد إنتاج البناء 1 بالمئة في منطقة اليورو و0.6 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وحدث أكبر تراجع لإنتاج البناء خلال الشهر الماضي، في سلوفينيا بنسبة 6.7 بالمئة ورومانيا 2.8 بالمئة والبرتغال 1.4 بالمئة.

بينما كانت أعلى زيادة في إنتاج البناء، بدولة المجر بنسبة 1.7 بالمئة وفرنسا 1.2 بالمئة والتشيك 1 بالمئة.

والشهر الماضي، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حينذاك إنها أبقت على تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي دون تغيير, عند 1.4 بالمئة في 2019 و1.6 بالمئة في 2020.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول