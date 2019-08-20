الولايات المتحدة – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يدرس خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، كما دعا إلى “بعض التيسير الكمي” مع مواصلته الضغط على البنك المركزي.

وقال ترامب في تدوينة على “تويتر”: “سعر فائدة مجلس الاحتياطي، وخلال فترة زمنية قصيرة، ينبغي أن يتقلص 100 نقطة أساس على الأقل، وربما مع بعض التيسير الكمي أيضا”.

كذلك أعرب عن عدم رضاه لقوة الدولار الأمريكي التي “من المحزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم”.

يشار إلى أن المجلس الفدرالي يتعرض للضغط من قبل الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الفائدة، حيث يرى ترامب أن ذلك سيدعم الصادرات ويحفز الإنتاج في الولايات المتحدة.

المصدر: “رويترز”