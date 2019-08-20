أوكرانيا -اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هناك ما يمكن لكييف أن تتعلمه من إسرائيل، مؤكدا رغم ذلك أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، بل ستفتح مركزا تكنولوجيا أوكرانيا هناك.

وقال زيلينسكي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة كييف أمس الاثنين: “لدى إسرائيل ما يمكن لأوكرانيا أن تتعلمه منها، خاصة في مجال الأمن والدفاع، وسنفعل ذلك بالطبع”، كما عبر عن شكره لنتنياهو على دعمه “وحدة أراضي أوكرانيا”.

ولم تكشف كييف عن تفاصيل محادثات الزعيمين حول التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لكن تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت عن بيع إسرائيل في السنوات الأخيرة وسائط للحرب الإلكترونية والاتصال لأوكرانيا، مشيرة إلى أن برامج التعاون تتوسع لتحديث المقاتلات وتوريد الرادارات.

وفي تعليقه على زيارة نتنياهو إلى أوكرانيا، كتب زيلينسكي عبر “فيسبوك” اليوم الثلاثاء أن بلاده بانتظار تصديق الكنيسيت الإسرائيلي بتشكيلته الجديدة بعد انتخابات 17 سبتمبر، على معاهدة التجارة الحرة بين البلدين، مضيفا أن ذلك سيزيد حجم التجارة البينية.

وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا وإسرائيل وقعتا على 4 اتفاقات هامة من شأنها توسيع التعاون بينهما في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والزراعة، مؤكدا أنه دعا الشركات الإسرائيلية للاستثمار في أوكرانيا.

وصرح زيلينسكي بعد الاجتماع مع نتنياهو بأن أوكرانيا تعتزم فتح مركز للتقنيات العالية والاستثمار في القدس، يقابله مركز إسرائيلي مماثل في كييف.

المصدر: وكالات