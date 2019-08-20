تل أبيب – أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاولت اقتحام قمرة القيادة في الطائرة المتوجهة إلى كييف خلال زيارة زوجها الرسمية إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة امس إن سارة غضبت، مساء الأحد، من قائد طائرة شركة الـ “عال” المتجهة إلى العاصمة الأوكرانية، بسبب عدم ترحيبه بها لدى صعودها إلى الطائرة، وهمت بالدخول إلى قمرة القيادة لتوبيخه، لكن المرافقين الأمنيين لزوجها منعوها من ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد دقائق معدودة، عاد الطيار ليرحب بالسيدة نتنياهو عبر مكبرات الصوت، ويتمنى النجاح لزوجها في زيارته.

وبينما نفى مكتب نتنياهو الحديث عن منع حراس الأمن زوجة رئيس الوزراء من دخول قمرة القيادة، وصفت الصحافة العبرية ما حدث بالفضيحة.

ويأتي الكشف عن هذه الحادثة، بعدما وضعت سارة زوجها رئيس وزراء إسرائيل، في موقف محرج بعدما رمت أرضا قطعة من الكعك التقليدي الأوكراني، قُدمت لهما لدى وصولهما إلى أرض المطار في كييف.

المصدر: “جيروزاليم بوست”