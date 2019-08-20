إيطاليا – أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن نادي ميلان يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان يسعى لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتيش المنتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وأشارت تقارير في وقت سابق، إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غير مقتنع بقدرات لوكا يوفيتش، ويخطط للتخلص منه هذا الموسم على سبيل الإعارة.

ويبحث ميلان عن التعاقد مع مهاجم جديد هذا الموسم، بسبب التراجع الكبير في مستوى البولندي كريستوف بيونتيك، وفشله في إحراز أي هدف خلال فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يغادر باولو مالديني المدير التقني لميلان، صوب مدريد خلال الأيام المقبلة، للتفاوض مع الريال بشأن ضم ماريانو دياز والحصول على خدمات لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة.

المصدر : كووورة