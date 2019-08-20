ليبيا – قام اليوم الثلاثاء وفد كبير ضم المنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى ومجلس الاعيان والاعلى ومشائخ من مدينة الزنتان بزيارة الى مدينة صرمان ومقر قيادة المنطقة العسكرية الزاوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وكان فى استقبال الوفد المجلس البلدى واعيان ومشائخ صرمان ومديرية أمن المدينة وآمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء محمد طحيش وضباط وضباط صف وجنود المنطقة .

وقال الوفد أن هذه الزيارة تأتي لرفع معنويات الاجهزة الأمنية فى المنظقة وتجديد الدعم للقوات المسلحة وحضر بعض اللقاء بعض منظمات الشباب و المجتمع المدنى من الرجبان والجميل والعجيلات .

وقد فى هذا اللقاء الذي وصفه الوفد بالاخوى تبادل كلمات الترحيب والتأكيد على اللحمة الوطنية والروابط الاجتماعية بين الزنتان وصرمان وباقى مدن الغرب الليبي وانهم مع مؤسسات الدولة والجيش بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وشارك في اللقاء بشير بوجناح رئيس مجلس أعيان صرمان وعميد / صالح الحريزي مدير أمن صرمان وأعضاء المجلس البلدي والمشائخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة صرمان .

المرصد – متابعات