إسبانيا – يبدو أن مشاكل المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان مع إصابات لاعبيه تزداد سوءا يوما بعد يوم، وبات إبراهيم دياز آخر الملتحقين بعيادة الفريق الملكي.

وقال ريال مدريد في بيان نشره اليوم عبر حسابه في “تويتر”: “أظهر الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب إبراهيم دياز، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى. وسيتم تقييم تطور حالته”.

وتوقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن يبتعد دياز عن الملاعب بسبب هذه الإصابة ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وبات دياز خامس لاعب سيحرم الريال من خدماته مع بداية الموسم الحالي، بعد إصابة كل من الوافدين الجدد،

الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، ولاعب الوسط البرازيلي رودريغو، والنجم البلجيكي إيدين هازارد.

وتمثلت الضربة الأقوى للريال، في إصابة الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في الرباط الصليبي، وسيبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وكان الريال قد استهل مشواره في الدوري الإسباني لهذا الموسم بشكل مثالي، بفوزه في الجولة الأولى على مضيفه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف واحد.

المصدر: marca.com