انجلترا – يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إدخال تقنية جديدة إلى ملعبه بعد إدخاله لعدد من التقنيـــات الحديثـــة سابقــا كتقنية الذكــاء الاصطنـــاعي، بالإضافة لكاميرات 360 درجة المثبتة في ملعب “الاتحاد” الخاص به.

التقنية الجديدة التي يرغب بإدخالها النادي الإنجليزي هي “تقنية التعرف على الوجوه” كي يسمح لمشجعيه بالدخول إلى ملعب الاتحاد، بسلاسة أكبر.

ويهدف لإنشاء ممر فائق السرعة لمشجعيه يمكنهم من دخول الملعب، وذلك في إطار مخطط تجريبي.

وتستطيع التقنية، التي يقول مصمموها إنها قادرة على مسح حتى 50 شخصا في الدقيقة، الكشف عما إذا كان المشجع يمتلك تذكرة لدخول الملعب أم لا، كما ويظهر النظام إن كان الشخص مسموح له الدخول للملعب أم لا.

وسيتحتم على المشجعين أن يلتقطوا لأنفسهم صور سيلفي من خلال هواتفهم عند التسجيل والاشتراك، ليمروا لاحقا عبر بوابة دوارة، حيث سيسمح اللون الأخضر بالدخول والأصفر سيطلب منك التوقف.

ويعتبر أحد الأغراض المهمة لهذا النظام هو منع عملية تبادل وتمرير تذاكر الموسم بين المشجعين.

وتشرف شركة Blink Identity والتي مقرها في تكساس الأمريكية، بتنفيذ التقنية الجديدة التي تعد الأولى في الملاعب الإنجليزية وربما الأوروبية بشكل عام.