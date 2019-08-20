البحرين – أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن المنامة ستشارك في البعثة البحرية الدولية التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها بهدف “تأمين الملاحة” في منطقة الخليج.

وأعرب ملك البحرين أثناء استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم عن تقديره العالي لـ”الدور الفاعل” الذي تضطلع به الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الحليفة لها في “ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين”، مشيدا بجهود الجنرال ماكينزي الرامية إلى تطوير التعاون بين واشنطن والمنامة في المجال العسكري والدفاعي.

وأشار العاهل البحريني إلى أن هذا الموقف الأمريكي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها.

وأضاف: “مملكة البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة”.

ولفت إلى “عمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة” بين البحرين والولايات المتحدة، مشيدا بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين الدولتين ولاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية”.

من جانبه، ثمّن الجنرال الأمريكي جهود الملك البحريني في تطوير العلاقات بين الدولتين، مشيدا بـ”الدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية