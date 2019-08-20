الشياطين الحمر تقدموا بهدف أنطوني مارسيال في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وتمكن روبن نيفيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 بعد تسديدة رائعة سكنت يسار الحارس ديفيد دي خيا.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف لوجود شبهة تسلل قبل أن يتم احتسابه.

وفي الدقيقة 67 احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد إلا أن الفرنسي بول بوجبا فشل في تحويلها إلى هدف.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 4 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد وولفرهامبتون نقطتين في المركز الثاني عشر.