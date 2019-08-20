انجلترا – الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام:
* يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع.
* يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً.
* يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه.
* الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها.
* أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري.
* تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة.
* الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين.
* تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب.
* من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل.
* أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.
وكات