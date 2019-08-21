الأردن – ارتفع الدخل السياحي الأردني بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء، بلغت قيمة عائدات القطاع السياحي حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 3.2 مليارات دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الدخل السياحي الشهر الماضي بنسبة 10.1 بالمئة إلى 567.4 مليون دولار.

وكان إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة إلى 2.9 مليون سائحا.

والدخل السياحي وحوالات المغتربين، إلى جانب الصادرات الوطنية، أهم مكونات الحساب الجاري، ويشكلان دعما لميزان المدفوعات ويعززان احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.

الأناضول