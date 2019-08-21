سوريا – أعلن الرئيس السوري بشار الأسد امس خلال لقائه النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، عن تسجيل تغيرات إيجابية في الوضع العسكري والسياسي في سوريا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى “إخوة القتال”، أن “الرئيس السوري قال: “الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وتتواجد القوات السورية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا”.

ويأتي ذلك، في وقت يتقدم فيه الجيش السوري في إدلب حيث بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، إذ استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، مما مهد للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت وكالة “سانا” نقلت في وقت سابق، أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف خان شيخون الغربي بالريف الجنوبي لإدلب، بعد أن كبدت هذه المجموعات خسائر كبيرة .

المصدر: “سبوتنيك”