المغرب – دعا ملك المغرب، محمد السادس، إلى تقوية الطبقة الوسطى التي تشكل قاعدة للنظام الملكي في بلاده، وتوسيع قاعدتها من خلال رفع مستوى النمو وتحقيق العدالة.

وقال مساء الثلاثاء في خطاب وجهه إلى الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” التي استعاد فيها المغرب استقلاله عن فرنسا، إن “المغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار”.

وأضاف أنه “يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها”.

وبدأت في عام 2011 اضطرابات شعبية كما في بلدان عربية أخرى، لكن السلطات سارعت لتنشيط عملية الإصلاحات بالرغم من مقاومة جزء من النخبة الحاكمة لها.

ومن بين الإصلاحات الرئيسة صدور الدستور الجديد في يوليو 2011 وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وجاء الدستور الجديد ليعزز دور البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة وعزز سلطة رئيس الحكومة وأكد على مبدأ فصل السلطات وتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد.

المصدر: “رويترز”