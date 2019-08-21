ليبيا – نعى رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة المبروك بوعميد آمر السرية الثالثة في مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى بالقيادة العامة خالد بوعميد .

رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة قال بحسب مكتب المجلس الإعلامي بأن الفقيد قد طالته أيادى الغدر الجبانة هو ورفاقه وهو يؤدي واجبه الوطني ، مطالباً الجهات الرسمية والاهلية تحمل مسؤولياتهم والقبض على القتلة المجرمين والمأجورين.

ودعا بوعميد أهالي ورشفانة وكل الشرفاء إلى تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء مشروعات الفتنة ، مبيناً بأن ابنهم الشهيد قدم روحه من أجل حرية ليبيا وحدة نسيجها وكياناتها الاجتماعية وكان يدعو لوحدة الصف والكلمة.

واختتم قائلاً :” وها هم إعداء الوطن واعداء الحق واصحاب الفتنة الجبناء يقتلون خالد أبوعميد… إلى جنات الخلد إبن أخي خالد …. ونسأل الله أن يغفر لك ويرحمك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.