نيويورك – دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المجتمع الدولي إلى الحفاظ على حظر توريد الأسلحة إلى إيران، متهما إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار بومبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم إلى أن سريان بعض القيود المفروضة على طهران ينتهي في عام 2020، بما في ذلك الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى إيران، مضيفا أنه “لا يزال هناك متسع من الوقت أمام المجتمع الدولي ليرى كم بقي حتى تتخلص إيران من قيودها لإشعال فوضى جديدة، وليحدد ماذا يجب أن يفعل لمنع حدوث ذلك”.

وأضاف أن هناك “ساعة العد التنازلي” في الصفحة الخاصة بإيران على موقع الخارجية الأمريكية، والتي تشير إلى موعد انتهاء سريان تلك القيود.

واتهم بومبيو إيران بأنها “تواصل دعم الإرهاب وعدم الاستقرار في العراق ولبنان وسوريا واليمن، الأمر الذي له عواقب إنسانية وخيمة”.

كما اتهم الوزير الأمريكي الجمهورية الإسلامية بانتهاك بنود الاتفاق حول برنامجها النووي وتوسيع الأنشطة النووية، وزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج.

ودعا بومبيو المجتمع الدولي لدعم ما أسماه بـ “عملية وارسو”، في إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة البولندية، في سبتمبر الماضي، لمناقشة مواجهة إيران.

ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون في المنطقة من أجل صياغة “تفكير جديد من أجل حل القضايا القديمة”.

المصدر: RT، وكالات