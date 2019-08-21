ترامب ومادورو يكشفان عن مفاوضات سرية رفيعة بين بلديهما تجري منذ شهور

ترامب ومادورو يكشفان عن مفاوضات سرية رفيعة بين بلديهما تجري منذ شهور

فنزويلا – أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته تجري “منذ أشهر” محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تصريح نظيره الأمريكي بوجود اتصالات مع كاراكاس “على مستوى رفيع”.

وخلال حديث تلفزيوني، تلا مادور تقارير إعلامية نقلت تصريحات لترامب بأن واشنطن تدير حوارا مع “مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى”، وقال مادورو: “أؤكد وجود اتصالات مع ممثلي الحكومة الأمريكية منذ عدة أشهر بتفويض مني”.

وفي وقت سابق، قال ترامب ردا على سؤال صحفي عما إذا كان للولايات المتحدة اتصالات مع مقربين من مادورو: “نتحدث مع ممثلين فنزويليين على مختلف المستويات. لا أريد الإفصاح عن الأسماء، لكن المستوى عال جدا”.

وتأتي هذه التصريحات غداة تقرير إعلامي أفاد بأن ترامب يبحث مع مستشاريه سبل فرض حصار بحري على فنزويلا بعد فشل خططه لقلب نظام الحكم فيها.

المصدر: وكالات