رونالدو: هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرتي

رونالدو: هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرتي

إيطاليا – كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية، لكنه يعتقد أيضا أنه قد يستمر في الملاعب لمدة سبعة أعوام أخرى.

وقال رونالدو، الذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 مع سبورتينغ لشبونة، قبل أن يتنقل بين أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في مقابلة عرضتها أمس قناة “TV1” البرتغالية: “لا أفكر في ذلك (الاعتزال).. ربما أنهي مسيرتي العام المقبل، لكن يمكنني أيضا اللعب حتى سن الـ 40 أو الـ 41”.

وتابع أفضل لاعب في العالم 5 مرات: “لا أعرف. ما أقوله دائما هو أنه يجب الاستمتاع بهذه اللحظة.. الهدية ممتازة (احتراف كرة القدم) ويجب أن أستمر في الاستمتاع بها”.

وما يزال رونالدو يتمتع بلياقة بدنية جيدة وحالة ممتازة، ولا تظهر عليه أي علامات إنهاك أو “شبع” بمنظور أنه توج بعدد هائل من الجوائز والألقاب الفردية منها والجماعية.

وتطرق صاحب الـ 34 عاما خلال المقابلة أيضا إلى صراعه التاريخي مع غريمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، حيث أكد أنه فعل ما يكفي في مسيرته للتفوق على “البرغوث”.

وتابع “صاروخ ماديرا” متسائلا: “هل هناك أي لاعب كرة قدم لديه أرقام أكثر مني؟”.

ويعد رونالدو وميسي اللاعبين الوحيدين اللذين توجا 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم.

المصدر:thesun.co.uk