وفي حديثه لموقع “بيت فير”، قال بطل العالم السابق، ريفالدو، إن كوتينيو لم يستطع إثبات نفسه في النادي الكتالوني، بسبب حجم نجم الفريق ميسي.

وقال ريفالدو: ” ليس من السهل أن تجد مكانك في فريق يحصل فيه ليونيل ميسي على كل الثناء، ويتحمل فيه كل المسؤولية”.

وأضاف: “هناك لاعبون قليلون جدا في العالم بإمكانهم فرض أنفسهم بفريق به ميسي، وربما كوتينيو لم يملك الصبر الكافي لإيجاد مكان له في التشكيلة”.

وبعد فترة موسم ونصف “مخيبة للآمال” قضاها كوتينيو مع برشلونة، قرر النجم البرازيلي الرحيل والانتقال لبايرن ميونيخ الألماني قبل أيام.

ولعب ريفالدو في برشلونة 5 مواسم بين عامي 1997 و2002، وتألق مع النادي الكتالوني وأصبح وقتها نجمه الأول.