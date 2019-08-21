ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشّؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا مع منسق العلاقات التشادية الليبية بالبرلمان التشادي المهاجري يونس حيث تناول الحديث عددا من الملفات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية قال في تصريحات خاصة لوكالة “الأنباء”الليبية التابعة للحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء:”إن العلاقات مع جمهورية تشاد تحظى بأهمية خاصة هي علاقات تاريخية بين الشعبين ودولة تشاد من أهم دول الساحل الواقعة على حدود بلادنا الجنوبي”.

وأضاف أن من المهم تنسيق العمل مع السلطات التشادية وخاصة على الصعيد الأمني حيث يرتبط الأمن في البلدين ارتباطا وثيقا وسيكون لذلك أثر كبير في تأمين جنوب ليبيا، على حد قوله.

رئيس لجنة الشّؤون الخارجية أكد على ضرورة تطوير التعاون في المجال التنموي والاقتصادي بين البلدين.