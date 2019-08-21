مفاجآت في قائمة اللاعبين الشباب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم

مفاجآت في قائمة اللاعبين الشباب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم

انجلترا – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قائمة مؤلفة من عشرة لاعبين، هم الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم حاليا، بين الشباب.

وتقاسم الثنائي، الإنجليزي جادون سانشو (19 عاما)، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (19 عاما)، لاعب ريال مدريد، قائمة أعلى اللاعبين أجرا، براتب أسبوعي 190 ألف جنيه إسترليني لكل منهما، وتلاهما لاعب الفريق الملكي الآخر، البرازيلي رودريغو، برصيد 76 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

والغريب أن راتب النجم البرتغالي الصاعد، جواو فيلكس، المنتقل هذا الموسم، إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، أقل بكثير من راتب ثنائي الصدارة، واكتفى بالمركز الخامس فقط، بـ 58 ألف جنيه إسترليني.

وفيما يلي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ كرة القدم بين الشباب:

المصدر: “dailymail.co.uk”