فرنسا – أعلن نادي موناكو الفرنسي، الأربعاء، التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، دون الكشف عن التفاصيل الملية للصفقة.

ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “يسر موناكو الإعلان عن ضم إسلام سليماني على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار شراء من ليستر سيتي الإنجليزي”.

سليماني (31 عاما)، أحد المهاجمين المميزين في كرة القدم الجزائرية لفت الأنظار له عندما كان لاعبا في شباب بلوزداد، وانتقل في عام 2013 لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم إلى ليستر سيتي عام 2016.

وخرج سليماني على سبيل الإعارة مرتين الأولى لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي والثانية لفنربهتشه التركي.

الأناضول