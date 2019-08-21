الولايات المتحدة – يشعر محبو السينما بغضب بعد انتشار خبر بأن مستقبل شخصية Spider-Man أو الرجل العنكبوت مع شركة Marvel Cinematic Universe أصبح محل شك شديد.

حيث نشرت مجلة Deadline الإلكترونية الأمريكية أن نزاعاً كبيراً شبّ بين شركتي Marvel Studios وSony Entertainment ، وقالت إن رئيس الشركة الأولى كيفن فيج لن يكون قادراً على إنتاج المزيد من أفلام شخصية Spider-Man، لتنتهي بذلك علاقة Marvel بالأفلام المستقبلية التي تؤدي هذه الشخصية فيها دور البطولة وفقاً لما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.

وفيما تقول بعض المصادر إن المفاوضات لا تزال جارية، حيث أصدر المتحدث الرسمي باسم Sony بياناً يبدو وكأنه يشير إلى أن رد الفعل الغاضبة التي تنهال على الاستوديو غير عادل.

إذ يبدو أن Sony كانت على استعداد للسماح لفيج بإنتاج أفلامها الجديدة التي تنطوي على شخصية Spider-Man؛ لكن Disney مترددة في السماح بذلك.

خيبة أمل شركة sony

وقال ممثل شركة Sony: «شوهت كثير من أخبار اليوم حول Spider-Man المناقشات الأخيرة حول علاقة كيفن فيج بسلسلة الأفلام الخاصة بالشخصية»، مضيفاً: «نشعر بخيبة أمل؛ لكن نحترم قرار Disney بعدم تركه يواصل عمله كمنتج رئيسي لفيلم Spider-Man المقبل».

وفيما أضاف ممثل الشركة أيضاً أن هذا قد «يتغير في المستقبل»، لا يمكن نفي أن مستقبل توم هولاند على وشك التغير على نحو كبير.

وأثبت Spider-Man مكانه باعتباره خليفة Iron Man (الرجل الحديدي) بطرق كثيرة، ولا يوجد شك في أنه عُدَّ ليكون أحد الشخصيات المركزية بعد فيلم Avengers: Endgame وأحدث أفلامه:Spider-Man: Far From Home، الذي يمثل النهاية الرسمية للمرحلة الثالثة من أفلام Marvel.

فيلمان آخران عن Spider-Man

ومن المخطط أن يؤدي هولاند بطولة فيلمين آخرين عن شخصية Spider-Man، وتشير الأنباء إلى أن كلاهما سيكون من إخراج جون واتس؛ لكن من المتوقع أن تعمل شركة Sony على هذين الفيلمين على العكس من Marvel.

وسيؤدي هولاند دور البطولة أيضاً، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان الأبطال المساعدين، زيندايا وجاكوب بالتالون وماريسا تومي، سيظهرون فيها أم لا.

وقد يعني ذلك عدم ظهور العديد من شخصيات Marvel بشكل عابر، وأن هولاند، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، قد يُستبعد من الظهور في أيٍّ من أفلام Marvel المستقبلية. وتسعى Sony لبناء عالم خاص بها لشخصية Spider-Man بعيداً عن Marvel، بفضل النجاح الكبير لفيلم Venom، وفيلم Morbius المقبل من بطولة جاريد ليتو.

لكن لم يفقد فيج كل شيء. إذ يقال إنه ساعد في فيلم Venom وفعل ذلك دون أن يُنسب إليه الإنتاج، لذا فهناك فرصة لأن يفعل الأمر ذاته مع أفلام Spider-Man المقبلة من إنتاج Son. ويبدو أن هذا هو أفضل خيار ممكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. فعلى الأقل ستُدعم رؤية فيج بدرجة صغيرة ما.

وأسوأ شيء في الأمر برمته هي طريقة التعامل مع توم هولاند، الممثل الذي يحقق العدالة بشباكه. إذ لم تكن مساهمته أقل من رائعة، ما مكّنه من جذب كثير من المعجبين الجدد بالسلسلة، علاوةً على كسب احترام المعجبين الموجودين بالفعل منذ إطلاق فيلم Iron Man في 2008. ومن المؤكد أن تعلُق مصير شخصيتك بسبب التدخلات الجشعة لإحدى الأستوديوهات أمراً يصعب التأقلم معه.

وكالات