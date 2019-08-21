مصر – أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا، ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لذلك في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

وأشار الوزير المصري وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول، أن هذا الارتفاع جاء بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليا إلى 12 بئرا، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالي عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وأوضح رئيس شركة “بتروبل” عاطف حسن، أن الشركة التي تم إسناد مهمة تنمية الحقل إليها قد نجحت في وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 مرورا بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن هذا التشغيل كان له أثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهدروليكي الثاني بطول 160 كم والذي تم الانتهاء من مده في مارس الماضي للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.

المصدر: RT