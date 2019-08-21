الصين – شهدت العاصمة الصينية بيكين، الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية، الأربعاء، أن وزير خارجية اليابان تارو كونو، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، ووزير خارجية الصين وانغ يي، اجتمعوا في بكين، واتفقوا على ضرورة الحاجة إلى إجراء تعاون بين البلدان الثلاثة.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزراء الثلاثة تباحثوا سبل تحقيق تقدم في التعاون بين البلدان الثلاثة، وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وزير خارجية كوريا الجنوبية: “يجب أن يستمر التعاون بين الدول الثلاث دون أن يتأثر بالعلاقات الثنائية. هذا من شأنه أن يسهم في السلام وتعزيز التجارة الحرة في شبه الجزيرة الكورية”.

وأشارت كانغ إلى أن البلدان الثلاثة قد تطورت من خلال التجارة متعددة الأطراف القائمة على قواعد حرة ونزيهة، وأنها تتوقع أن يقوم التعاون الثلاثي على مبادئ التجارة الحرة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ إنه يتعين على الدول الثلاث معالجة مشكلاتها بشكل بناء من خلال الحوار والتعاون.

وبيّن أن تعاون كوريا الجنوبية واليابان والصين سيساهم في التنمية العالمية.

وأعرب وانغ عن أمله بألا تؤثر النزاعات الثنائية على التعاون الثلاثي.

وقال وزير الخارجية الياباني: “على الرغم من وجود بعض الصعوبات في العلاقات الثنائية، إلا أنه يتعين علينا مواصلة التعاون الثلاثي”.

الأناضول