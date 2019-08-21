اليمن – فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاق أربعة صواريخ باليستية بعضها بعيدة المدى من محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، نحو أهداف مجهولة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا صواريخهم من مواقع مختلفة في ذمار غير أن اثنين منها سقطا في مناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، بينما انفجر الثالث فوق مدينة ذمار، بعد فترة قصيرة من إطلاقه.
وأكدت المصادر، أن الصاروخ الرابع سقط في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين.
وتزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ زعم المتمردون الحوثيون إسقاط طائرة استطلاعية، قالوا إنها أميركية فوق أجواء محافظة ذمار، بصاروخ قال عنه الحوثيون “إنه صنع محليا”.
سكاي نيوز