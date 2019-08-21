وقالت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا صواريخهم من مواقع مختلفة في ذمار غير أن اثنين منها سقطا في مناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، بينما انفجر الثالث فوق مدينة ذمار، بعد فترة قصيرة من إطلاقه.

وأكدت المصادر، أن الصاروخ الرابع سقط في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين.

وتزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ زعم المتمردون الحوثيون إسقاط طائرة استطلاعية، قالوا إنها أميركية فوق أجواء محافظة ذمار، بصاروخ قال عنه الحوثيون “إنه صنع محليا”.