روسيا – أعلن فاديم مايكو، مدير معهد الآثار في القرم، أن علماء الآثار اكتشفوا في بلدة إسكي-كرمين الواقعة جنوب –غرب شبه جزيرة القرم، كنيسة قديمة تعود إلى القرن العاشر الميلادي.

وقال مايكو في حديث للصحفيين، “الحفريات مهمة ومثيرة، وأنا محظوظ لوجودي في موقع الحفريات. وباختصار يمكنني القول، إننا عثرنا على كنيسة فريدة، تجعلنا ننظر بصورة مغايرة إلى تخطيط هذه البلدة التي تعود إلى منتصف الفترة البيزنطية، إلى النصف الثاني من القرن العاشر. فهي عموما تجعلنا نحدد أفكارنا وتصوراتنا عن بناء المدن الفريدة في الفترة البيزنطية جنوب-غرب القرم”.

بلدة إسكي –كرمين، هي مدينة –قلعة في جنوب-غرب شبه جزيرة القرم وتقع على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة بقجة سراي، وخمسة كيلومترات شمال أنقاض مدينة منغول-قلعة، ويعني “القلعة القديمة” باللغة العربية، مساحتها 8.5 هكتار. وهذه البلدة من المواقع الهامة التي يزورها السياح من داخل وخارج روسيا.

المصدر: نوفوستي