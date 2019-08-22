عمان – أشاد الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفع الحظر عن الملاعب العراقية، ومنح المنتخب العراقي حق خوض مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب البصرة الدولي.

وأكد الأمير علي أن هذا القرار العادل والمنصف، جاء تأكيدا لحق العراق الشرعي بأن يلعب منتخب بلاده على أرضه وبين جماهيره، وقناعة من “فيفا” بقدرة الاتحاد العراقي على تنظيم المباريات وفقاً للمعايير الدولية، وهو ما ظهر على أرض الواقع خلال إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال في مدينتي كربلاء وأربيل .

وهنأ الأمير علي الاتحاد العراقي بهذا القرار واعتبره نتاجا لجهود متواصلة وحقيقية بذلتها العديد من الجهات المعنية.

وأبدى الأمير علي ثقته العالية بقدرة العراق على إنجاح استضافته لمختلف المباريات وعلى كافة الأصعدة، إيماناً منه بما يملكه من إمكانات كبيرة وخبرات غنية ومتراكمة، إضافة إلى دور العراق الريادي والدائم في دعم منظومة كرة القدم على الصعيدين القاري والإقليمي على حد سواء.

وكان الأمير علي، نيابة عن الاتحادات الأعضاء الـ 12 التي تمثل اتحاد غرب آسيا وجه مؤخراً رسالةً إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، حث خلالها على ضرورة رفع الحظر عن استضافة العراق لمبارياته المقبلة، واستعادة الحق الطبيعي للمنتخب العراقي في خوض استحقاقاته على أرضه وكذلك حق الجمهور العراقي بمشاهدة منتخبه الوطني يلعب أمامه.

وطالب الأمير علي باغتنام الزخم الذي أوجدته بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال والنجاح الذي رافقها وسط مشاركة 9 منتخبات: العراق، فلسطين، لبنان، المملكة العربية السعودية، الكويت الأردن، سوريا، البحرين واليمن.

كما نقل الأمير علي إلى رئيس الاتحاد الدولي تأكيدات “واف” بالنجاح الباهر الذي حققه الاتحاد العراقي باستضافة بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال التي أثبتت قدرة العراق العالية في استضافة الأحداث على أعلى مستوى وقدر من الاحتراف وبشكل منظم ومتعاون وتناسق بين جميع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة بالاتحاد العراقي واللجنة المنظمة المحلية ووزارة الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية.

كما أثنى الأمير علي في رسالته إلى رئيس الاتحاد الدولي، على الاتحاد العراقي الذي تمكن من توفير أحدث المرافق في مدينتي كربلاء وأربيل المضيفتين، والأجواء المميزة والاحتفالية التي أضافها الجمهور الذي حضر المباريات.

وكالات