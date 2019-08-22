ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامةً عن تكبد مسلحي الوفاق بمنطقة السبيعة خسائر بشرية كبيرة وأخرى في العتاد بعد محاولاتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية.

الإعلام الحرب أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن الوحدات العسكرية تمكنت من تدمير تمركزات العدو وضرب تحصيناتهم في الخطوط الأمامية بمحور العزيزية ، كاشفاً على حدوث حالة من الفوضى والهلع في صفوف مسلحي الوفق بعد صد هجومهم.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي على أن القوات الجوية قد شنت عدة غارات لحظة الهجوم على السبيعة ، مستهدفةً مواقع مسلحي الوفاق بضربات دقيقة.