السودان – أدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” في العاصمة السودانية الخرطوم بصفة نهائية، على “الإعلان الدستوري” بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: RT