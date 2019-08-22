الولايات المتحدة – كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الصواريخ فرط الصوتية ستظهر في ترسانة بلاده خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسُئل وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إلى أي مدى الولايات المتحدة قريبة من الحصول على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف، فأجاب قائلا: “أعتقد أن هذا الأمر سيستغرق بضعة سنوات، إذا أحببتم”.

وكان القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي، ريان مكارثي، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ التي كانت محظورة من قبل المعاهدة الروسية الأمريكية الخاصة بإزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال مكارثي في هذا الشأن: “فيما يخص المديات في إطار معاهدة إزالة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى: ” نحن لم نعد طرفا في هذه المعاهدة، ونحن قبل كل شيء ننظر في كيفية الاستفادة من ذلك”.

وتابع وزير الجيش الأمريكي مشيرا إلى أن بلاده تدرس عدة احتمالات منها، تطوير الصواريخ فائقة الدقة، وخاصة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مشيرا أيضا إلى تركيب رأس حربي باليستي على صاروخ فرط صوتي الذي قال إنه سيكون بالطبع خارج إطار معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

المصدر: تاس