القاهرة – طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الجرائم التي تنتهك الأقصى يومياً تتطلب توفير الحماية الدولية اللازمة على طريق انهاء الاحتلال وتطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة تضع حداً للاستهتار بالشرعية الدولية والعدالة الدولية التي تشكل استمرار تغييبها تشجيعاً للاحتلال لمواصلة جرائمه وتغيباً للسلام العادل الذي تطلع إليه شعوب المنطقة.

و في ذكرى احراق المسجد الأقصى؛ استذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح للصحافيين، اليوم الأربعاء، جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك قبل خمسين عاماً تحت نظر وسمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً أن تلك الجريمة النكراء مستمرة ومتواصلة بأشكال عديدة بكل ما تمثله من عدوان على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ومن انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ونبه أبو علي إلى مواصلة تنفيذ المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس والاستهداف الرسمي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف بصورة يومية بالاقتحامات التي تجرى بقرارات وحماية رسمية من سلطات الاحتلال، لتغيير الوضع التاريخي القانوني القائم، وصولاً لتقسيم الحرم وتقويضه وتهويده في ظل دعم أمريكي واسع ومعلن غير محدود، بل وبمشاركة رسمية ميدانية في تنفيذ مشاريع تهويد القدس.

كما أدان الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق القدس ومؤسساتها ومعالمها ومقدساتها، مطالبا المجتمع الدولي مجدداً بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان وهذه الجرائم المتواصلة، ومؤكدا أن الجامعة العربية تعبر عن اعتزازها بصمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني، وتصديهم لهذه الجرائم والحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، وتؤكد دعمها المطلق لقضية العرب المركزية ولنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومتطلبات تعزيز صموده ونضاله، المادية والمعنوية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال واستكمال بناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : و أ ب