الولايات المتحدة – أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، عن مواجهة قوية بين صاحبة الأرض الأمريكية سيرينا وليامز، والروسية ماريا شارابوفا.

وستكون هذه المواجهة الـ 23 بين اللاعبتين في فئة الفردي، وحققت سيرينا وليامز 19 انتصارا على ماريا شارابوفا، خلال المواجهات المباشرة بينهما، مقابل ثلاث خسائر فقط.

وتوجت ماريا شارابوفا (32 عاما)، مرة واحدة فقط بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، وكان ذلك في العام 2006، وتشغل الآن المرتبة الـ 87 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

بينما أحرزت سيرينا وليامز (37 عاما)، ست مرات لقب هذه البطولة، وتشغل المركز الثامن في التصنيف العالمي.

وستنطلق مباريات بطولة أمريكا المفتوحة، التي تقام على ملاعب “فلاشينغ ميدوز” الصلبة، في 26 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات