السعودية – أفادت وزارة المالية السعودية، الخميس، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 2.261 مليار ريال (602.9 مليون دولار).

وذكرت الوزارة أن إصدار اليوم قسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1.415 مليار ريال (377.3 مليون دولار)، تستحق في 2024.

وتبلغ الشريحة الثانية 258 مليون ريال (68.8 مليون دولار)، تستحق في 2028، فيما الثالثة 588 مليون ريال (156.8 مليون ريال) تستحق في 2034.

مطلع مايو/ أيار الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 610.6 مليارات ريال (162.8 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

الأناضول