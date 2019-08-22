المنامة – أعربت الولايات المتحدة عن شكرها لمملكة البحرين بعد قرار انضمامها إلى التحالف الذي تقودة واشنطن لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات له، “نشكر ملك البحرين على انضمام بلاده للمهمة الأمنية البحرية في المنطقة”.

وأعلنت البحرين، يوم الاثنين الماضي، أنها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وأثنى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، على “الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وأضاف أن مملكة البحرين “ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة”.

وتسعى واشنطن لإقامة تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج.

المصدر: وكالات