اليمن – التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث بزعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، اليوم .

وجرت خلال اللقاء مناقشة الجمود الذي يعاني منه المبعوث الأممي في جولاته المتكررة وغير المنتجة، والتي لم يعد بها جديد يذكر غير إعادة تدوير في الزوايا الضيقة​​​.

وأضاف غريفيث أنه ذكر بموقف الحوثيين السابق الذي استجابت فيه الجماعة لمبادرته حول إجراء عملية جزئية لتبادل الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى المطالبة الصريحة والمستمرة لاستكمال اتفاق السويد، خاصة المتعلق باتفاق الحديدة بعد تنفيذ إعادة الانتشار من طرف واحد، وكذلك التفاهمات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المتفاقم والمخاطر المتعددة.

ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، امس، إلى العاصمة صنعاء، لاستئناف مساعيه لتطبيق اتفاق السويد الذي توصل له الفرقاء اليمنيون نهاية العام 2018.

وكان غريفيث قد قال في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الثلاثاء، إنه قدم اقتراحا للحكومة اليمنية والحوثيين لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا رسميا نهائيا من الطرفين، بحلول الخامس والعشرين من أغسطس 2019.

جدير بالذكر أن تطبيق اتفاق السويد للسلام بين الجانبين تعثر وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقتله.

المصدر: وكالات + “تويتر”