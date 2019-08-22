وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش (31 عاما) أكد مرارا رغبته في البقاء في كامب نور غم كل العروض التي أبدت اهتماما به.

وأضافت أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان آخر الذين حاولوا الفوز بخدمات اللاعب الكرواتي، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن قرار برشلونة يتسق مع موقف راكيتيتش، إذ رفض بحزم العروض المقدمة إليه.

ولم يرحل راكيتيتش عن النادي الكتالوني، لأسباب عديدة، منها أنه لا يريد الانتقال قبل انتهاء عقده في عام 2021.

ومن بين الأندية التي طالبت التعاقد مع اللاعب الوسط الكرواتي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي.