الإمارات العربية – أظهرت بيانات رسمية، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.1 بالمئة في يوليو/تموز الماضي، على أساس شهري.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، تراجعت أصول المصرف إلى 369.3 مليار درهم (100.6 مليار دولار) في يوليو 2019.

وكانت الأصول بلغت 377.24 مليار درهم (102.7 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصرف بنسبة 11.5 بالمئة من 332.31 مليار درهم (90.48 مليار دولار) في يوليو 2018.

كان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

الأناضول