روسيا – أعلن أسطول الشمال الروسي أن فرقة من أنظمة الصواريخ “تور” المضادة للطائرات، تولت أول مهمة قتالية تجريبية في منطقة مورمانسك أقصى الشمال الغربي الروسي.

وقال المكتب الصحفي لأسطول الشمال في بيان: “جرى نشر وحدة في إحدى ساحات تدريب القوات البرية والساحلية في منطقة بيتشينغا في مقاطعة مورمانسك، حيث يطبق العسكريون إجراءات ضمان السيطرة على المجال الجوي وحماية المنشآت من التهديدات الجوية”.

ووفقا للبيان، فقد أدخل نظام الدفاع الجوي “تور” الخدمة في الأسطول الشمالي العام الماضي، حيث “أكمل أفراد وحدة الدفاع الجوي المجهزة بأحدث الأنظمة، دورة تدريبية كاملة في مركز التدريب، وأجروا أول إطلاق ناري مباشر في ساحة للتدريب العسكري في مقاطعة أستراخان”.

وفي يوليو من هذا العام، أجريت أول عملية إطلاق صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، في منطقة القطب الشمالي في أرخبيل نوفايا زيميليا.

وقد تم تطوير نظام “تور” على قاعدة مركبة فيتياز المجنزرة المجهزة لجميع التضاريس، وهو مصمم لحماية المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية المهمة، فضلا عن الوحدات الأرضية، من الهجمات الجوية.

المصدر: تاس