المغرب – أفادت إحصاءات رسمية، الخميس، بأن التضخم في المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة خلال يوليو/ تموز، على أساس سنوي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمئة.

وصعدت مجموعة المواصلات بنسبة 0.8 بالمئة، والملابس والأحذية (0.9 بالمئة)، والمطاعم (0.7 بالمئة) والتعليم (3.4 بالمئة)، والصحة (1.1 بالمئة).

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة خلال يوليو 2019، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.

الأناضول