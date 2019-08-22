ألمانيا – كشف البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات.

وأبرزت صحيفة “كيكر” تصريحات فيتسل، الذي كشف عن تلقيه لعرض من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وعن ذلك، قال: “لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها”.

وأشار فيتسل إلى بدء المفاوضات مع الريال في صيف 2012، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الملكي حينها، قبل أن يتعاقد النادي الإسباني مع الكرواتي لوكا مودريتش.

واستطرد: “تعاقد الريال مع مودريتش جعل انتقالي إلى الفريق لا معنى له، لذا بدأت في النظر إلى العروض الأخرى، وكانت هناك محادثات جيدة مع زينيت سانت بطرسبرج، كما أنني لم أكن أخشى خوض تجربة في روسيا”.

كما أفصح الدولي البلجيكي عن اقترابه في وقت سابق من التوقيع ليوفنتوس، بالتحديد في صيف عام 2016، حيث قال: “بعد 4 سنوات مع زينيت، سافرت بالفعل إلى تورينو، واجتزت الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقالي لليوفي”.

وأكمل: “لم يتبق حينها سوى التوقيع على العقود، وانتظرت حينها في المكتب طوال اليوم، قبل أن أتلقى اتصالًا من مسؤولي زينيت، يطالبوني فيه بالعودة”.

وفيما يتعلق بانتقاله إلى دورتموند بعد رحلة في الدوري الصيني، قال: “أردت العودة لأوروبا، حينها هاتفني مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، والمدرب لوسيان فافر”.

واختتم: “دورتموند نادٍ كبير، وكنت أسعى بالفعل للتواجد ضمن صفوف أحد الفرق الأوروبية الكبرى، وربما كانت آخر فرصة لي، حيث كنت قد بلغت عامي الـ29، لذا كان القرار الصحيح، فالمفاوضات مع تيانجين لم تكن سهلة، لكن في النهاية سارت الأمور على نحو جيد”.

المصدر : كووورة