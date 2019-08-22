إسبانيا – تحدث الظهير الإسباني الشاب جونيور فيربو، المنتقل حديثًا إلى برشلونة من ريال بيتيس، عن المنافسة بينه والدولي الإسباني المخضرم، جوردي ألبا، في مركز الظهير الأيسر.

وقال فيربو في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لن أستسلم في المنافسة مع ألبا، أعمل يوميًا بشكل قوي للغاية كي أكون جاهزًا.. في الفترة القصيرة التي قضيتها في الليجا، أعتقد أنني قمت بعمل جيد”.

وتابع: “ألبا حاليًا اقترب من الـ31 عامًا، لذا أريد أن أكون مستعدًا عندما يقرر المدرب إشراكي، أتيت لأقاتل.. أريد أن أصعب الأمر على ألبا”.

وواصل: “منافسة ألبا على اللعب بالتأكيد ستكون في صالحي، فهو يعتبر أفضل ظهير أيسر في العالم، والمنافسة معه بالتأكيد ستضيف لي”.

وعن توقعات المدرب إرنستو فالفيردي منه في الفترة المقبلة، أجاب: “إنه يتوقع مني أن أقدم نفس الأداء الهجومي الذي قدمته في بيتيس، واللعب بنفس الثقة بالنفس والاستفادة من الفرص”.

المصدر : كووورة