مدرب جزائري مرشح لقيادة منتخب مصر

مصر – ذكرت تقارير إعلامية أن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، دخل في مفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي مسؤولية تدريب منتخب “الفراعنة”.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن المدرب السابق لمنتخب “محاربي الصحراء” ماجر، دخل في مفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإشراف على “الفراعنة”، خلفا للمكسيكي، خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، وتوج منتخب الجزائر بلقبها على حساب السنغال.

وأكدت المصادر نفسها أن الاتحاد المصري لكرة القدم اشترط على ماجر الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، والتأهل إلى مونديال 2022 في قطر.

وتوقعت أن يوقع ماجر عقدا يمتد لثلاثة أعوام مع الاتحاد المصري في حال وصل الطرفان إلى اتفاق.

ويتجه اتحاد الكرة المصري إلى الإعلان عن اسم المدرب الجديد في الأسبوع القادم، بعد تعيين عمرو الجنايني رئيسا مؤقتا له.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيسه، قدموا استقالتهم مباشرة بعد إقصاء منتخب “الفراعنة” من كأس أمم إفريقيا 2019.

المصدر: وكالات