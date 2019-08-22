ليبيا – قامت إدارة مركز سبها الطبي بالبدء في تجهيز قافلة طبية متكاملة سترسل اليوم الخميس من قبل المركز إلى مخيم نازحي مدينة مرزق في سبها وسايصاحبها فريق طبي متكامل بكامل التجهيزات لتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز بعد ماقامت إدارة المركز وفريق طبي مصاحب لها بزيارة لمواساة أهالي المخيم النازحي جراء مايحدث في مرزق وتم الإجتماع مع رئيس لجنة الأزمة ببلدية مرزق مناقشة وتقييم الاوضاع الصحية للأهالي والوقوف على إحتياجاتهم .

وتم التواصل مع وزير الصحة سعد عقوب بخصوص ما يحتاجه المركز لتلبية المتطلبات الطبية لنازحين خلال هذه الفترة. وبدوره أكد وزير الصحة على أن الوزارة سوف تقوم بتوفير كل الإحتياجات، مشددا على ضرورة توفير كل الرعاية الصحية اللازمة قدر المستطاع للنازحين. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.