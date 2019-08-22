العراق – أكد المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، أن إسرائيل مستفيدة من صمت الحكومة العراقية على الاتهامات الموجهة لتل أبيب بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء العراقية.

وقال النوري لـRT إن “صمت الحكومة العراقية على عمليات استهداف مخازن الحشد الشعبي غير مبررة، ويزيد الغموض ويدفع باتجاه انتشار الشائعات، كما أن إسرائيل تستفيد من هذا الصمت لخلق هالة أكبر لنفسها وتخويف من يقف ضدها”.

وأضاف أن “على الحكومة أن تبدي موقفها تجاه ما يحدث لمخازن أسلحة الحشد، وأن تقول ما لديها من معلومات، فليس من المعقول أن تبقي الوضع مثلما هو عليه الآن، خاصة وأن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن الضربات قادمة من تل أبيب”.

من جانبه حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق حاكم الزاملي اليوم الأربعاء، من احتمال قصف المراقد المقدسة في العراق لإشعال الفتنة بين العراقيين.

وقال الزاملي لـRT إن “الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية وتقصف مخازن الأسلحة دون أن تمنع أو يعرف بها أساسا، قد تقوم بأي فعل آخر وتستهدف المراقد المقدسة لإشعال الفتنة بين العراقيين، وهذا مؤشر خطير يحتم على الحكومة العراقية القيام بواجباتها الأمنية”.

وأضاف أن “إسرائيل تهدف لإحداث الفتنة في العراق، وربما تجد في عدم سيطرة العراق على أجوائه فرصة لاستهداف المراقد المقدسة أو حتى استهداف أماكن أخرى لغرض إحداث الفوضى في البلاد”.

المصدر: RT