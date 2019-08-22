بروكسل – أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، على أن الاضطهاد بسبب المعتقد أو الانتماء الدينيين يعتبر مخالفة للقانون الدولي ويتطلب حشد الجهود لمحاربته.

وأعربت المسؤولة الأوروبية، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة “اليوم العالمي الأول لتكريم ضحايا الاضطهاد المؤسس على دواع دينية”، عن تعاطف الاتحاد مع من دفعوا حياتهم أو تعرضوا للأذى في مختلف أنحاء العالم بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية، أو حتى بسبب عدم إيمانهم.

وأوضحت موغيريني أن حرية المعتقد المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، تلزم الدول الأعضاء بتجريم أي عمل من شأنه نشر الحقد والتحريض على العنف الدينيين.

وشددت على قناعة الاتحاد الأوروبي بأن التصدي للأفراد والمجموعات التي تحرض على العنف ضد الأقليات الدينية وأصحاب المعتقدات المختلفة، يتطلب عملا جماعيا دوليا متعدد الأطياف، قائلة إن “الاتحاد كان دوما في مقدمة الهيئات الدولية الساعية لتعزيز قيم حرية المعتقد والضمير”، وفق البيان.

واعتبرت موغيريني أن أي هجوم على أقلية ما في أي مكان في العالم، يعتبر هجوما على الجميع، مجددة التصميم على العمل لمحاربة هذه الظاهرة بشكل جماعي منسق.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية